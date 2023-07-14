ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أصيب 6 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المطاطي، اليوم، بعد اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة 6 منهم، عولجوا ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة مئات المواطنين بعد أداء الصلاة من أمام مسجد عمر بن الخطاب، تنديدا باستمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا، ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية والداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.

فلسطينيين الرصاص المعدنى جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الاحتلال

الأكثر قراءة

بعد تخصيص "الآثار" مكافأة مالية لمن يعثر عليها.. خبراء: هذه مواصفات المنازل الأثرية

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

مصدر بالأهلى: قيد كهربا بقائمة الموسم الجديد.. ولن يرحل فى الصيف

وفاة إمام مسجد على المنبر أثناء خطبة الجمعة بالإسماعيلية

«معاه خزنتان».. ضبط رجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

خالد رزق يكشف كواليس تذاع لأول مرة عن احتفالات الأهلى بالدورى 43

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟