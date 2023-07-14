ياسر حفني: أعددنا أبطالنا للعبة الموانع في وقت ضيق

عبر ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة في الاتحاد المصري للخماسي الحديث ورئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للعبة، عن سعادته بتنظيم بطولة العالم للشباب بالإسكندرية.

وأكد ياسر حفني أن تنظيم الأكاديمية العربية لبطولة العالم للشباب يتفوق على كل الدول العظمى في التنظيم كعادتها موجهًا الشكر لكل العاملين على نجاح البطولة.

وعن رأيه في مستوى اللاعبين المصريين خاصة بوجود لعبة الموانع لأول مرة قال:«كان إنجازًا كبيرًا أننا نجحنا في التأقلم على اللعبة الجديدة بأقل الإمكانيات وفي وقت ضيق وتمكن أبطالنا من التواجد ضمن أفضل اللاعبين وتحقيق نتائج إيجابية في الأيام الأولى».

وواصل: «دخول مسابقة الموانع تصنع العدالة في رياضة الخماسي الحديث، كنت من الجيل الذي تربى على لعبة الفروسية ولكن عانيت بسبب حظ القرعة الذي يتسبب في عدم وجود العدالة».

وأضاف: «مسابقة الموانع مثيرة وجميلة ولقت استحسان الجميع وأصبحت هي اللعبة التي ينتظرها الجميع سواء اللاعبين أو الحكام أو الجمهور ومع الوقت ومع اشتعال المنافسة ووصولنا للنهائيات سنشاهد تنافسًا قويًا».

وأردف: «الأمر الجيد أيضًا أن بطولات تحت 17 سنة تشهد اللعب بشكل كامل لكافة الألعاب عكس الفترة الماضية التي كان يتم فيها استثناء لعبة الفروسية من بطولات الناشئين والشباب وبذلك سيعتاد كافة الأبطال منذ الصغر على كافة الألعاب».

وأكمل:«هناك بعض الدول بدأت في التجهيز مبكرًا لمسابقة الموانع منذ صدور قرار دخولها في الخماسي الحديث نتيجة لتوفر الإمكانيات عندهم بشكل مسبق مثل إيطاليا وألمانيا ولديهم مدربين ولاعبين للعبة عكس الحال عندنا ولكن الجيد في الأمر أن الكل هنا ساهم في تجهيز اللاعبين سواء مدربين للعبة الخماسي أو مدربي اللياقة البدنية والكل تعلم بشكل سريع لتطوير اللعبة واللاعبين».

وتابع: «كنت من المحظوظين بالتواجد ضمن مجموعة العمل المسؤولة عن وضع القواعد والقوانين ونجحنا في نقل هذه الخبرات وكافة الفيديوهات الخاصة باللعبة للاستفادة منها، لدينا مدربين لياقة بدنية على أعلى مستوى ولديهم القدرة على التحصل على المعلومة ولكن الفترة المقبلة يجب أن يتواجد منهج علمي كامل لمن يرغب في أن يدرب هذه اللعبة بالتحديد ويكون هناك محاكاة في الخارج لنبدأ التجهيز بشكل علمي بجانب الإمكانيات واجتهادنا الشخصي».

واستكمل: «بدأنا تجهيز اللاعبين بدنيًا من فترة ولكن بشكل فني بدأنا قبل البطولة بفترة قصيرة جدًا بسبب ضيق الوقت، عندما نسمع القرارات من المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري نشعر بأنها صارمة وهذا يدفعنا للعمل ونؤمن بأنه لا يوجد شئ مستحيل ونبدأ في العمل ونحقق في النهاية النتائج الإيجابية بفضل اصرار رئيس الاتحاد ودعمه الدائم ».

وأختتم: «لا أريد أن اتعامل بأننا نجحنا بشكل كامل سأنتظر نتائج الفردي أيضا لأن هذه هي تطلعاتنا وإمكانيات اللاعبين ستساعدنا لنحقق نتائج جيدة بإذن الله».