وزير التعليم يكشف تفاصيل مهمة عن الـ"Open Book" غدا

يكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غداً السبت، عن تفاصيل مهمة بشأن اختبارات الـ Open Book في امتحانات الثانوية العامة، ويتحدث عن طريقة تصحيح أوراق الإجابة ونظم الامتحانات وبنوك الأسئلة.

كما يكشف وزير التربية والتعليم، في فيديو مصور له، عن دور التابلت في الامتحانات وعن استخدامه كوسيلة لتوزيع الأسئلة وجمع الإجابات.

كان قد تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الخميس، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

ورافق الوزير الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات.