"كتلة الحوار" ترحب باستعادة مصر لدورها الوازن فى أزمة السودان

رحبت كتلة الحوار، برئاسة دكتور باسل عادل، بالدور المصري الفعال ودعوة دول جوار السودان لقمة القاهرة، والموقف المصري بالاحترام الكامل لسيادة السودان وعدم التدخل في شئونه، مما يحمل في طيات الموقف المصري رفضه الصارم لتدخل قوات "الإيساف" التابعة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيفاد) عسكريا في الأراضي السودانية.

وقالت الكتلة في بيان لها: إن مصر استبدلت بعقدها قمة القاهرة التدخل الخارجي المزمع من "إيفاد" و قواته بتفعيل الحل السياسي بين طرفي النزاع السوداني فقط بدعم من دول قمة القاهرة واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانيه من مصر ودول الجوار السوداني.

وثمنت كتلة الحوار إعلان الإدارة المصرية رفضها لأي تدخل خارجي في أزمة السودان وتفعيل آليات الحوار المباشر بين الأطراف المتصارعة برعاية مصر ودول الجوار المنبثقة عن قمة القاهرة.

وأكدت كتلة الحوار أن تدخل مصر الحاسم بعد فشل مساعي مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي ومنبر جدة الذي تقوده الولايات المتحده والسعودية، يعد استعادة مطلوبة لدور مصر "الوازن" في المنطقة وموقفها الواضح ضد التدخل العسكري من أي جهة في أزمة السودان، حيث صدرت مصر نفسها كمنصة جديدة واعية لدفع طرفي الصراع للمفاوضات.

وشددت الكتلة على وقوفها بجانب الشعب السوداني في أزمته وترحب بكل الفارين السودانين من آتون الحرب إلى وطنهم الثاني مصر، مؤكدة حرصها ودعمها للجيش السوداني النظامي بجذوره الرسمية التاريخية، كما تدعو كل من يحمل السلاح في مواجهة الجيش السوداني لإلقاء سلاحه ونبذ التطرف والكف عن النزاع المسلح على السلطة، والخضوع لعملية سياسية تؤطر حلا سياسيا شاملا للأزمة.