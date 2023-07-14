ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"كتلة الحوار" ترحب باستعادة مصر لدورها الوازن فى أزمة السودان

دول جوار السودان
دول جوار السودان لقمة القاهرة

رحبت كتلة الحوار، برئاسة دكتور باسل عادل، بالدور المصري الفعال ودعوة دول جوار السودان لقمة القاهرة، والموقف المصري بالاحترام الكامل لسيادة السودان وعدم التدخل في شئونه، مما يحمل في طيات الموقف المصري رفضه الصارم لتدخل قوات "الإيساف" التابعة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيفاد) عسكريا في الأراضي السودانية.

وقالت الكتلة في بيان لها: إن مصر استبدلت بعقدها قمة القاهرة التدخل الخارجي المزمع من "إيفاد" و قواته بتفعيل الحل السياسي بين طرفي النزاع السوداني فقط بدعم من دول قمة القاهرة واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانيه من مصر ودول الجوار السوداني.

وثمنت كتلة الحوار إعلان الإدارة المصرية رفضها لأي تدخل خارجي في أزمة السودان وتفعيل آليات الحوار المباشر بين الأطراف المتصارعة برعاية مصر ودول الجوار المنبثقة عن قمة القاهرة.

وأكدت كتلة الحوار أن تدخل مصر الحاسم بعد فشل مساعي مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي ومنبر جدة الذي تقوده الولايات المتحده والسعودية، يعد استعادة مطلوبة لدور مصر "الوازن" في المنطقة وموقفها الواضح ضد التدخل العسكري من أي جهة في أزمة السودان، حيث صدرت مصر نفسها كمنصة جديدة واعية لدفع طرفي الصراع للمفاوضات.

وشددت الكتلة على وقوفها بجانب الشعب السوداني في أزمته وترحب بكل الفارين السودانين من آتون الحرب إلى وطنهم الثاني مصر، مؤكدة حرصها ودعمها للجيش السوداني النظامي بجذوره الرسمية التاريخية، كما تدعو كل من يحمل السلاح في مواجهة الجيش السوداني لإلقاء سلاحه ونبذ التطرف والكف عن النزاع المسلح على السلطة، والخضوع لعملية سياسية تؤطر حلا سياسيا شاملا للأزمة.

كتلة الحوار باسل عادل السودان الموقف المصري ايفاد التدخل الخارجي

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

مندوب الصين بالأمم المتحدة يحذر من الإساءة للمصحف الشريف

"السيدة العجوز" تبدأ بإجراءات الانسحاب من السوبر الأوروبى

مواعيد مباريات الأهلى القادمة بعد الفوز على الزمالك فى الدورى

"النتيجة قريبة من توقعي".. خالد الصاوي يكشف عن توقعه لمباراة القمة

الشحات: الاجتهاد كلمة السر فى تسجيل الأهداف.. وشكرًا للجماهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى