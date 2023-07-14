الشحات: الاجتهاد كلمة السر فى تسجيل الأهداف.. وشكرًا للجماهير

أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز ‏الفريق بلقب الدوري الممتاز وتحقيق العلامة الكاملة هذا الموسم، من خلال التتويج بالألقاب ‏الخمسة التي شارك بها محليًّا وإفريقيًّا.‏

وأضاف الشحات: “مباريات الأهلي والزمالك دائمًا ما يكون التركيز هو كلمة السر في الفوز ‏بها، ولاعبو الأهلي كانوا الأكثر تركيزًا وإصرارًا من البداية على الفوز بالمباراة وإسعاد الملايين من جماهير النادي”.‏

وأرجع لاعب الأهلي تسجيله هدفين وحالة التألق التي يعيشها إلى اجتهاده وتركيزه في عمله ‏إلى جانب دعوات أسرته ومساندة الجماهير، والتي اعتبر نفسه واحدًا منها، قبل أن أكون لاعبًا ‏في صفوف الفريق.‏

كما شدد على أن تسجيل أي لاعب خلال المباريات تكليل لجهود جميع اللاعبين، لا سيما أن ‏الفريق يتعامل كمنظومة واحدة.‏

وشدد الشحات أيضًا على أن الفوز ببطولة داخل الأهلي دائمًا ما يكون خطوة يتم البناء عليها ‏للتتويج بألقاب أخرى.‏

واختتم حسين الشحات تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي وإلى جميع اللاعبين ‏والجهاز الفني، مشددًا على أن القادم سيكون أفضل.‏