بهدف القمة.. زيزو يحرم الأهلى من رقم تاريخى

حرم أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأهلي من تحقيق رقم تاريخي.

وسجل زيزو هدف الزمالك الوحيد في خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي بأربعة أهداف، مقابل هدف في الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري.

وفشل الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة في المباراة رقم 12 على التتوالي ببطولة الدوري هذا الموسم، بعد الهدف الذي سجله زيزو.

كان آخر هدف تلقاه المارد الأحمر في الدوري، يوم 7 مارس الماضي في مباراة المقاولون العرب والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 2-1.

وحافظ الأهلي على شباكه نظيفة في مباريات غزل المحلة وفاركو وسموحة وإنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود والبنك الأهلي وفيوتشر والإسماعيلي والاتحاد السكندري.