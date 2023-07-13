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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شيكابالا والجزيري في الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلى فى القمة

أوسوريو
أوسوريو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي المقرر لها، مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني.

خط الوسط: أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبدالرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي.

الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الاهلى الدورى المصرى مباراة القمة

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