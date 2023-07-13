"العالمي للسفر" يحث الحكومات على دعم الوقود البحري المستدام

قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، إن هناك ترحيبًا من قبل أعضاء المجلس بالخطة الطموحة للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة لتحقيق صافي انبعاثات صفري من الشحن الدولي بحلول 2050، وهو معلم مهم لصناعة الرحلات البحرية وكوكبنا.

أضافت جوليا أن المجلس يحث الحكومات على دعم الوقود البحري المستدام والطاقة الساحلية وغيرها من التقنيات الخالية من الصفر في جميع قطاعات الشحن ويعد التعاون بين الحكومات والصناعة أمرًا حيويًا لتحقيق صافي انبعاثات صفري.

أشارت إلى أنه لا يزال النمو المستدام في مجال السفر والسياحة بما في ذلك الطيران والسكك الحديدية وشركات الرحلات البحرية ، هدفًارئيسيًا للقطاع في جميع أنحاء العالم.

والمجلس العالمي للسفر والسياحة هو السلطة العالمية المعنية بالمساهمة الاقتصادية والاجتماعية للسفر والسياحة ويهدف إلى تعزز النمو المستدام لقطاع السفر والسياحة وتعمل مع الحكومات والمؤسسات الدولية لخلق فرص العمل ودفع الصادرات وتحقيق الرخاء.