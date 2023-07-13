ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العالمي للسفر" يحث الحكومات على دعم الوقود البحري المستدام

جوليا سيمبسون
جوليا سيمبسون

قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، إن هناك ترحيبًا من قبل أعضاء المجلس بالخطة الطموحة للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة لتحقيق صافي انبعاثات صفري من الشحن الدولي بحلول 2050، وهو معلم مهم لصناعة الرحلات البحرية وكوكبنا.

أضافت جوليا أن المجلس يحث الحكومات على دعم الوقود البحري المستدام والطاقة الساحلية وغيرها من التقنيات الخالية من الصفر في جميع قطاعات الشحن ويعد التعاون بين الحكومات والصناعة أمرًا حيويًا لتحقيق صافي انبعاثات صفري.

أشارت إلى أنه لا يزال النمو المستدام في مجال السفر والسياحة بما في ذلك الطيران والسكك الحديدية وشركات الرحلات البحرية ، هدفًارئيسيًا للقطاع في جميع أنحاء العالم. 

والمجلس العالمي للسفر والسياحة هو السلطة العالمية المعنية بالمساهمة الاقتصادية والاجتماعية للسفر والسياحة ويهدف إلى تعزز النمو المستدام لقطاع السفر والسياحة وتعمل مع الحكومات والمؤسسات الدولية لخلق فرص العمل ودفع الصادرات وتحقيق الرخاء.

العالمي للسفر والسياحة WTTC الشحن الدولي الرحلات البحرية العالمي للسفر الحكومات الوقود البحري المستدام الطاقة الساحلية

الأكثر قراءة

كهربا فى الهجوم.. تشكيل الأهلى لمواجهة الزمالك فى القمة 126

"أميرة" اتفقت مع عشيقها على قتل أبنائها وعشماوي يستقبلهما

التفاصيل كاملة.. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش وهذه تطورات حالته الصحية

رسميًا.. تحديد مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

الأسئلة تبدلت.. طلاب الثانوية العامة بمدرسة حامد جوهر بالغردقة يحررون شكوى

إنقاذ مواطن من عذاب زوجته ونجلته له بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى