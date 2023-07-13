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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سياسى سودانى: ما يحدث فى بلادنا "عار" على المجتمع الدولى

أمجد فريد، سياسي
أمجد فريد، سياسي سوداني

قال أمجد فريد، سياسي سوداني، إن قمة دول الجوار التي استقبلتها الدولة المصرية، اليوم، تناولت كثيرًا من القضايا المهمة، حيث تم التركيز على بعض النقاط داخل القمة مثل استمرار الاستغاثات من قبل دول الجوار، مع الالتزام بعدم التدخل في شئون السودان.

الاستغاثات الإنسانية من دول الجوار 

أضاف فريد خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المساعدات الإنسانية التي تحدث في السودان، الآن، تتم على أيدي أبطال يضحون بأنفسهم من أجل توصيل تلك الاستغاثات للمنكوبين، لذا يمكن القول أن ما يحدث في السودان الآن عار على المجتمع الدولي غير القادر على حماية المدنيين من هذه الحرب.

قمة دول الجوار 

وتابع أن دول الجوار أكدت أن الشعب السوداني يتعرض لمعاناة كبيرة، وعلى المجتمع الدولي التدخل سريعًا لنصرة هؤلاء المواطنين الذين يفتقدون جميع مظاهر الحياة الأساسية.

وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل عودة الاستقرار للسودان، ويتمثل بعض هذه الإجراءات في حل ميليشيا الدعم السريع، وعدم التسامح في الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعة، وإصلاح المنظومة العسكرية، وإطلاق عملية حوار وطني شامل لجميع القوى السياسية السودانية.

واختتم تصريحاته بأن "الأمم المتحدة فشلت فشلًا ذريعًا في مساعدة السودان وتوصيل الاستغاثات للمواطنين، وهذا الفشل لم يتم تطبيقه سوى بالسودان، حيث وصلت الاستغاثات الأوروبية أوكرانيا في اليوم الثاني من الهجوم الروسي".

أمجد فريد سياسي سوداني القاهرة الإخبارية الحرب السودانية

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