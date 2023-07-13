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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإنقاذ النهري بالمنوفية تنتشل جثمان شاب توفي غرقًا ببحر شبين

الإنقاذ النهري
الإنقاذ النهري

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية، اليوم الخميس، من انتشال جثمان طفل غرق في بحر شبين المار من أمام منشأة سيف التابعة لمركز الباجور، وذلك عقب أعمال البحث عنه حيث تم العثور عليه أمام قرية كوم الضبع التابعة لنفس دائرة المركز منذ قليل.

وتعود تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد تلقي بلاغ من الأهالي بغرق طفل مقيم قرية منشأة سيف داخل بحر شبين المار من دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة والتنسيق مع قوات الحماية المدنية، ودفعت بفريق من الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك، بالانتقال والفحص تبين غرق طفل يدعى “م. ع. ع” 3 سنوات مقيم قرية منشأة سيف التابعة لدائرة مركز الباجور، وبسؤال أهليته أكدوا غرقه أثناء اللهو أمام منزله ونفوا الشبهة الجنائية عن الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية من انتشال الجثمان من أمام قرية كوم الضبع.

حررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة و أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة وسؤال أسرة الطفل المتوفى وشهود العيان تمهيدًا لإصدار تصريح بدفن الجثمان، وسط حالة من الحزن والحسرة بين أفراد الأسرة.

وقال مصدر مقرب من الأسرة إن والد الطفل المتوفى فقد شقيق الغريق الأكبر العام الماضي في حادث تصادم، وسط حالة من الانهيار التام للعائلة داعين له بالصبر والسلوان على فقدانه لأبنائه، وينتظر أسرة المتوفى معاينة الطب الشرعي لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام الجثمان بعد استخراج تصاريح الدفن لدفنه بمقابر العائلة.

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