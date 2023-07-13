السنوسى يشيد بكلمة الرئيس السيسى فى قمة دول الجوار

قال عماد السنوسي، رئيس تحرير نبض السودان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي علم تمامًا كيف يمكن أن يتم حل أزمة السودان الحالية، لهذا حملت كلمته اليوم في قمة دول الجوار الكثير من المعاني السامية لنصرة السودان من عثرتها.

الأزمة السودانية

أضاف السنوسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية” أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها أمام الوافدين السودانيين منذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا، كما أن المساعدات الإنسانية مستمرة، حتى الآن، من الجانب المصري، لذا يمكن القول إن الاستغاثات الإنسانية تصل من قلب السيسي إلى نبض السودان.

الوافدون من السودان

في السياق، قال مجدي عبدالعزيز، الباحث السياسي السوداني إن الأزمة السودانية وقع عليها انعكاسات كثيرة نتيجة الحرب في السودان ومن أولى هذه الدول مصر التي استقبلت عددًا كبيرًا من الوافدين، وكذلك دولة جنوب السودان، لكن يجب الاعتراف بأن هذه الأعداد التي استقبلتها القاهرة وجنوب السودان قد تشكل عبئًا كبيرًا على موارد هذه الدول، لهذا يجب على المنظمات الدولية التحرك سريعًا لحماية الشعب السوداني من بطش حرب الميليشيات.