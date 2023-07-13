دعاء زهران: إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي يعزز عمل مؤسسات المجتمع المدني

قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر، إن موافقة البرلمان على إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يساعد فى تيسير وتعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن هذا القانون يساعد فى توفير المزيد من التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتوفير قاعدة بيانات، لتقديم أفضل الخدمات والدعم إلي المواطنين المستحقين، لافتة إلى أن موافقة البرلمان على هذا القانون يعد تأكيدا على حجم الإنجازات التى قدمها التحالف خلال الفترة الوجيزة منذ إعلان تدشينه وحتى الآن.

وأكدت أنه كان من الضروري وجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي بعضها البعض وتمكنها من رسم سياسات تنموية، موضحة أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعتبر ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية وذلك من أجل توفير المزيد من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.