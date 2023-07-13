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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز" يكشف سبب مشاركة رئيس وزراء إثيوبيا فى قمة دول جوار السودان رغم الخلافات

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن العالم كله يقف على قدم وساق؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن ما يحدث بالسودان لا يهتم به أحد، والمعني بذلك الدول المجاورة، التي انتفضت لما للأمر من أثر بالغ الصعوبة على السودان والدول المجاورة.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برما"، المذاع على إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن "هذه الحرب لا أحد ينتصر فيها والكل خاسر".

واستعرض الدكتور محمد الباز الخطة المصرية وبنودها لخروج السودان من أزمتها، مشيدًا بها والتي جاءت كالتالي: 

  1. أهمية التزام أطراف النزاع السودانية بوقف التصعيد، والبدء في مفاوضات جادة.
  2. حماية الممرات الإنسانية بالسودان، وتأمين قوافل المساعدات للمناطق الأكثر احتياجًا.
  3. إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية.
  4. تشكيل آلية تتولى التواصل المباشر مع أطراف الأزمة بالسودان لحل الأزمة.

وأشار الباز إلى أهمية البند الثاني، موضحًا أن هذا البند بالتحديد يؤكد بشاعة آثار الحرب، وأنه من الممكن أن تموت الناس في الحروب جوعًا.

وعن سبب مشاكة آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في القمة، قال الدكتور محمد الباز: "اتقال إنه مش هيشارك ولكن وجوده رغم الخلاف الحادث بين مصر وإثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة، هو تأكيد على أن آثار الأزمة على دول الجوار أكبر من أي خلافات".

الباز آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا سد النهضه قمة دول جوار السودان

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