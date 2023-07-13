تشييع جثمان والد مروان عطية فى البحيرة (صور)

شيّع الآلاف من أهالي مركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، جثمان والد اللاعب مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، والذي وافته المنية فجر اليوم الخميس، بمقابر العائلة بمسقط رأسه بمحافظة البحيرة.

وتوافد أهالي المركز والمراكز المجاورة بمحافظة البحيرة منذ الصباح الباكر من أجل تقديم واجب العزاء للاعب مروان عطية، الذي ترك معسكر الفريق صباح اليوم من أجل حضور مراسم تشييع جثمان والده وكذلك العزاء، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة القمة المصرية بين النادى الأهلي والزمالك، والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقدم النادى الأهلي التعازي إلى اللاعب مروان عطية في وفاة والده، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، متمنيًا أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي والد اللاعب مروان عطية، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة الزمالك اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتمت إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم في مسقط رأسه بكفرالدوار، وسيتم عقد العزاء أيضًا مساء اليوم.

وقرر مروان عطية مغادرة معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة الزمالك، اليوم، لحضور وتشييع جنازة والده.

ومن المقرر أن ينضم إلى فريق الأهلي في وقت لاحق، وفقًا للبيان الذي أصدره النادي صباح اليوم الخميس.