ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز" عن قمة دول جوار السودان: مصر استعادت دورها إقليميًا ودوليًا

محمد الباز
محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على استضافة مصر قمة دول جوار السودان، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية استعادت دورها في الدوائر الإقليمية والدولية دون الدخول في معارك.
وقال "الباز"، خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برمة"، المذاع على إذاعة نغم إف إم، اليوم الخميس، إن "مصر لا تسعى سوى إلى تحقيق النتائج على أرض الواقع، لا الضجيج أو الشو".
وتابع:"ممكن تقول تصريحات عنترية وتحصد تصفيق الجماهير ولكن تكون خسرت المعركة بالنهاية، ولكن الدبلوماسية المصرية لا تسعى أن تكون صاحبة الدور الوحيد، ولكن من الضروري أن يكون ذلك الدور مؤثرًا، والنتائج هى التي تحدد الدور وتأثيره".
وواصل "مصر دولة بيتعملها حساب، ورقم مهم في المعادلة الدولية، بتقدر تأثر دون يكون لها اهتمام بالحصول على الشو الإعلامي".
ولفت إلى أن مصر استطاعت تحقيق أهدافها دون الدخول في معارك أو مناوشات إعلامية، مضيفًا:"نقدر نقول إن الدبلوماسية المصرية هي دبلوماسية تحقيق النتائج، فهي سياسة هادئة وتسعى لتحقيق الأهداف في المقام الأول.

مصر الباز قمة دول جوار السودان السودان مصر والسودان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يضع تصور مصر النهائى لخروج السودان من أزمته

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

رئيس إريتريا: المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية فرصة سانحة لتحقيق الاستقرار

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

غرق تاجر مخدرات فى النيل بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بميت غمر

سها الجندى تعرض تفاصيل إطلاق "شركة المصريين في الخارج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى