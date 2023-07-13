"الباز" عن قمة دول جوار السودان: مصر استعادت دورها إقليميًا ودوليًا

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على استضافة مصر قمة دول جوار السودان، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية استعادت دورها في الدوائر الإقليمية والدولية دون الدخول في معارك.

وقال "الباز"، خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برمة"، المذاع على إذاعة نغم إف إم، اليوم الخميس، إن "مصر لا تسعى سوى إلى تحقيق النتائج على أرض الواقع، لا الضجيج أو الشو".

وتابع:"ممكن تقول تصريحات عنترية وتحصد تصفيق الجماهير ولكن تكون خسرت المعركة بالنهاية، ولكن الدبلوماسية المصرية لا تسعى أن تكون صاحبة الدور الوحيد، ولكن من الضروري أن يكون ذلك الدور مؤثرًا، والنتائج هى التي تحدد الدور وتأثيره".

وواصل "مصر دولة بيتعملها حساب، ورقم مهم في المعادلة الدولية، بتقدر تأثر دون يكون لها اهتمام بالحصول على الشو الإعلامي".

ولفت إلى أن مصر استطاعت تحقيق أهدافها دون الدخول في معارك أو مناوشات إعلامية، مضيفًا:"نقدر نقول إن الدبلوماسية المصرية هي دبلوماسية تحقيق النتائج، فهي سياسة هادئة وتسعى لتحقيق الأهداف في المقام الأول.