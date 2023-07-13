موسى فكى: الأزمة السودانية تؤثر على أمن واستقرار المنطقة

قال موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن الأزمة السودانية تؤثر على أمن واستقرار المنطقة بشكل كبير، مؤكدًا أن المؤسسات الإفريقية طالبت بوقف إطلاق النار في السودان.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال كلمته في قمة دول جوار السودان، الخميس، أن هناك عوامل سلبية أعاقت العملية الانتقالية الدستورية في السودان.

كما أوضح أنه في السادس عشر من أبريل طالب مجلس السلام للاتحاد الإفريقي، وهو المؤسسة المعنية بالسلام والاستقرار، بوقف إطلاق النار بشكل سريع والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة.

وتابع: "يجب تنفيذ آلية سياسية نابعة من الشعب السوداني والدولة لحل الأزمة دون أي تدخل خارجي"، مضيفًا: "في 20 أبريل عقدنا اجتماعًا دوليًا رفيع المستوى، اجتمع خلاله كل الشركاء المعنيين، ونادينا بالتعاون المُلحّ لكل الجهات المعنية للوصول إلى حل".

واستكمل: "في 27 مايو 2023 وضعنا خارطة طريق بها آليات مهمة تشمل وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وإقامة حوار سياسي شامل لحل الأزمة السودانية".