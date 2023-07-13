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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس التشادى يطالب أطراف النزاع بالسودان بحل الأزمة بالحوار

محمد إدريس ديبى
محمد إدريس ديبى

تقدم الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي، بخالص الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري على حفاوة الاستقبال الذي حظي به في مصر.

كما توجه رئيس تشاد بالشكر للسلطات المصرية على تلك المبادرة والقمة التي تضم دول جوار السودان، مشيدًا بالتنظيم الرائع للقمة.

وقال ديبي، خلال كلمته في مؤتمر قمة دول جوار السودان، الخميس، إن السودان يمر بأزمة مثيرة للقلق منذ اندلاع هذا العداء بين الأطراف المتنازعة.

وأضاف أن قمة جوار السودان ضرورية جدًا لإنهاء الصراع هناك، مؤكدًا أهمية الحوار بين الأطراف في السودان لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن المواجهات التي تحدث في السودان تشكل مصدر قلق بالغًا لكل دول الجوار.

وأكد أن تشاد تعاني بسبب تكرار الهجمات بين الأطراف المتنازعة في السودان، مطالبًا بضرورة إيجاد حل ملائم لإنهاء الأزمة والتعامل مع نقص الغذاء والأدوية والمعدات الطبية.

وتستهدف القمة إنهاء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل حقن دماء الأشقاء السودانيين، كما تبحث سبل النزاع وتداعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان.

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