زيزو يتمسك بالأمل.. ترتيب هدافى الدورى الممتاز قبل مباراة القمة
ما زال أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، يتمسك بالأمل في المحافظة على لقب هداف الدوري الذي فاز به الموسم الماضي، رغم وجود فارق أربعة أهداف بينه وبين الأنجولي كريستوفاو مابولولو، الذي تتبقى له مباراة واحدة أمام الإسماعيلي، بينما أمام زيزو مباراتان أمام الأهلي وفاركو.
وقبل مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك ينفرد كريستوفاو مابولولو بصدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 16 هدفا، يليه أحمد سيد زيزو ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان ولكل منهما 12 هدفًا وأحمد الشيخ لاعب غزل المحلة وأحمد أمين أوفا مهاجم إنبي ولكل منهما عشرة أهداف.
ترتيب هدافى الدورى الممتاز قبل مباراة القمة
- الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 16 هدفًا.
- أحمد سيد زيزو "الزمالك" ومحمد حمدي زكي "أسوان" ولكل منهما 12 هدفًا.
- أحمد الشيخ "غزل المحلة" وأحمد أمين أوفا "إنبي" ولكل منهما عشرة أهداف.
- محمد شريف "الأهلي" ومحمد الشامي "الإسماعيلي" ومحمد عبداللطيف جريندو "المصري" والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" والنيجيري جون أوكولي "المقاولون" وسمير فكري "الداخلية" ولكل منهم 9 أهداف.
- مصطفى فتحي "بيراميدز" والتونسي رفيق كابو "إنبي" وكريم بامبو "البنك الأهلي" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" والجزائري رزقي حمرون "فاركو" ولكل منهم 8 أهداف.
- التونسي علي معلول "الأهلي" والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" والتونسي فراس شواط "الإسماعيلي" ورمضان صبحي "بيراميدز" وحسام حسن والغاني بنجامين بواتينج "سموحة" ولكل منهم 7 أهداف.
- أحمد عبدالقادر ومحمود كهربا "الأهلي" ومروان حمدي "المصري" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" ومحمد هلال "البنك الأهلي" وكريم طارق "طلائع الجيش" ومروان محسن "فيوتشر" ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم 6 أهداف.
- ناصر منسي "الزمالك والبنك الأهلي" والتونسي إلياس الجلاصي "المصري" وإسلام عيسى "بيراميدز" وعبدالرحمن خالد "المقاولون" ومحمد رضا "فيوتشر" ولكل منهم خمسة أهداف.
- عمرو السولية "الأهلي" ويوسف أسامة نبيه "الزمالك" والمغربي أحمد بلحاج "الزمالك وأسوان" والتوجولي ياو أنور "الإسماعيلي" وحسين فيصل والنيجيري صديق أوجولا "سموحة" والتونسي فخر الدين بن يوسف وإبراهيم عادل "بيراميدز" ومحمود علاء "الاتحاد السكندري" و عمر سافيولا " المقاولون" والنيجيري رشيد أحمد "الداخلية" ولكل منهم 4 أهداف.
- علي فوزي "إنبي" وإسلام محارب "طلائع الجيش" ومحمود قاعود "البنك الأهلى" والنيجيري جابريل أوروك "غزل المحلة" والفلسطيني محمود وادي وأحمد سمير "طلائع الجيش" وأحمد عاطف "فيوتشر" وصلاح محسن "سيراميكا كليوباترا" والأنجولي ديلسون كاموني "أسوان" ولكل منهم 4 أهداف.