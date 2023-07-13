زيزو يتمسك بالأمل.. ترتيب هدافى الدورى الممتاز قبل مباراة القمة

ما زال أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، يتمسك بالأمل في المحافظة على لقب هداف الدوري الذي فاز به الموسم الماضي، رغم وجود فارق أربعة أهداف بينه وبين الأنجولي كريستوفاو مابولولو، الذي تتبقى له مباراة واحدة أمام الإسماعيلي، بينما أمام زيزو مباراتان أمام الأهلي وفاركو.

وقبل مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك ينفرد كريستوفاو مابولولو بصدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 16 هدفا، يليه أحمد سيد زيزو ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان ولكل منهما 12 هدفًا وأحمد الشيخ لاعب غزل المحلة وأحمد أمين أوفا مهاجم إنبي ولكل منهما عشرة أهداف.

ترتيب هدافى الدورى الممتاز قبل مباراة القمة

الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 16 هدفًا.

كريستوفاو مابولولو