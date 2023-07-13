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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرياضة ورئيس اللجنة البارالمبية يهنئان كريم محمود بفضية 100 متر عدو ببطولة العالم لألعاب القوى

وزير الرياضة
وزير الرياضة

تقدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجة البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى، بالتهنئة اللاعب كريم محمود بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في سباق 100 متر عدو T44، وذلك في بطولة العالم لألعاب القوى المقامه في باريس، لتكون أول ميدالية تحصل عليها البعثه المصرية في بداية مشوار المنتخب بالبطولة.

وعبر الدكتور أشرف صبحي، عن فخره واعتزازه باللاعبين المصريين البارالمبين الذين يحققون إنجازات رياضية على المستوى العالمي، ويساهمون في رفع أسم مصر عاليا.

وأكد الوزير، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية، تعمل الوزارة على مواصلة دعمها للرياضيين البارالمبيين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية علي كافة المشاركات الدولية والقارية والعربية.

وانطلقت بطولة العالم لألعاب القوى في باريس خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس أيضا 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل سباق لكل تصنيف طبي لدورة الألعاب البارالمبية.

وتعد ميدالية كريم هي الأولى للبعثة المصرية ببطولة العالم، كما أنه أول لاعب من منتخب العاب القوى يتأهل لباراليمبياد باريس.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي العاب القوى باريس البعثة المصرية

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