"أم زينب" توزع الحلوى على أولياء الأمور احتفالًا بآخر يوم ثانوية

قررت "أم زينب" أن تحتفل مبكرًا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة اليوم، إذ وزعت الحلوى على بقية أولياء الأمور فرحًا بانتهاء امتحان ابنتها.

قالت "أم زينب" (هكذا عرفت نفسها لـ"الدستور") إنها عاهدت نفسها تخصيص مبلغ لشراء كميات من الحلوى لتوزيعها في آخر يوم على باب اللجنة، لكل من يقابلها لإدخال الفرحة على الجميع، فهو اليوم الذي طال انتظارها وابنتها له وجاء بعد عناء ومجهود طويل من المذاكرة والسهر.

تقول: "بنتي كانت بتتمنى أن اليوم ده ييجي بسرعة وتحس إنها خلصت من العبء ده"، مشيرة إلى أنها تعذرها في هذا الأمر، فالثانوية العامة لا يمكن لأحد أن ينكر كونها ما زالت هي "البعبع" الذي يخشاه الكثيرون ويتمنون انتهاءه.

وتابعت أنه وعلى الرغم من تمنيها في كل اللحظة النجاح والتفوق لابنتها، إلا أنها قررت ألا تؤجل احتفالها حتى تظهر النتيجة بل مجرد الانتهاء من تلك الامتحانات المحورية هو نجاح في حد ذاته خاصة أنها كانت شاهدة على ابنتها ومجهودها في المذاكرة والتعب، لذا فهي دائمًا تقول لها "إنتي نجحتي في نظري من قبل أما أشوف أي نتيجة لأني شاهدة إنك تعبتي وماقصرتيش لحظة".

ويختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، امتحانات العام الدراسي الحالي 2022/2023.