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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق طفل فى النيل بقرية الشيخ عتمان جنوب الجيزة

غرق طفل
غرق طفل

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل بقرية الشيخ عثمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة.

تلقى المقدم عبدالباقي أمين، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في مياه النيل بقرية الشيخ عثمان بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الطفل وجرى نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإنقاذ النهري حماية المدنية بالجيزة رية الشيخ عثمان قسم شرطة الحوامدية

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