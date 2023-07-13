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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر يوم امتحان.. كوكيز ورسائل فرحة على طلاب الثانوية بدمياط

حلويات وكوكيز
حلويات وكوكيز

وزّع اتحاد طلاب مدارس محافظة دمياط حلويات وكوكيز على طلاب الثانوية العامة في إدارة دمياط الجديدة التعليمية أمام المدارس، قبيل انطلاق امتحان الثانوية العامة اليوم الخميس.

ووزع أعضاء الاتحاد رسائل فرحة في محاولة لكسر الرهبة لدى الطلبة قبيل انطلاق الامتحان.

وتابع علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، امتحانات الشهادة الثانوية العامة خلال ترؤسه غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية بحضور عبدالعليم جمعة، وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وأعضاء الغرفة.

وتابع من خلال التواصل المباشر مع رؤساء اللجان بأنحاء المحافظة قبل انطلاق الامتحان إجراءات تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات والالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح اللجان في الثامنة والربع صباحًا.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع لحظيًا تفاصيل امتحانات الثانويه العامة بكافة اللجان مع التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتذليل أي عقبات علي الفور.

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الثانوية العامة محافظة دمياط الجبر الأحياء الهندسة الفراغية الفلسفة

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