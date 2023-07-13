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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موقع أسترالى: الأرض تدخل منطقة مناخية غير معلومة مع تسجيل أكثر الأسابيع حرارة

أرشيفة
أرشيفة

كشف موقع "ويزر زون" الأسترالي المعني بأخبار الطقس والمناخ، أن كوكب الأرض يدخل منطقة مناخية غير معلومة مع تسجيله أكثر الأسابيع حرارة على الإطلاق، وانخفاض الانحرافات الجليدية البحرية في القطب الجنوبي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأوضح التقرير، أن إعادة كتابة سجلات المناخ العالمي تتم هذا الشهر، حيث سجلت الأرض للتو الأسبوع الأكثر دفئًا في التاريخ المسجل وانخفضت الانحرافات الجليدية البحرية في القطب الجنوبي إلى أدنى مستوياتها التي لوحظت على الإطلاق.

كما تتم مراقبة الغلاف الجوي للأرض باستمرار على مدار العام من خلال شبكة عالمية من الأجهزة التي تغطي الأرض والبحر والسماء والفضاء، وتتيح شبكة المراقبة العالمية هذه للعلماء تتبع نبض مناخ الأرض عن كثب، واكتشاف أي إشارات ضوئية تقع خارج النطاق المتوقع للقيم في وقت معين من العام.

- المتوسط ​​العالمي لدرجة حرارة الهواء السطحي اليومية

وأوضح التقرير أنه خلال شهر يوليو، عادةً ما يتراوح المتوسط ​​العالمي لدرجة حرارة الهواء السطحي اليومية بين 16.2 و16.3 درجة مئوية ، بناءً على متوسط ​​السنوات من 1979 إلى 2000، لكن هذا الشهر، وصلت درجات حرارة الهواء السطحي العالمية إلى مستويات عالية لم يسبق لها مثيل في السجلات الحديثة.

 وتابع الموقع، وفقًا لخدمة تغير المناخ في "كوبرنيكوس" فقد تجاوز يوم 4 يوليو، متوسط ​​درجة حرارة الهواء السطحي العالمية اليومية للأرض 17 درجة مئوية، لتصل إلى 17.03 درجة مئوية.

وتُظهر بيانات مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، أن بعد هذا اليوم تبعه فوق 17 درجة مئوية مع انتهاء الأيام السبعة في 9 يوليو كأكثر أسبوع حرارة على كوكبنا على الإطلاق.

- بطء نمو الجليد البحري الموسمي حول أطراف القارة القطبية الجنوبية

وتحدث هذه الحرارة غير المسبوقة في الغلاف الجوي جنبًا إلى جنب مع وتيرة بطيئة بشكل لافت للنظر، لنمو الجليد البحري الموسمي حول أطراف القارة القطبية الجنوبية.

وعادةً ما تكون الفترة من أبريل إلى أغسطس هي فترة النمو المطرد للجليد البحري بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، مدفوعًا بوجود طبقة من المياه السطحية الباردة أعذب قليلًا وأقل كثافة من مياه المحيط الأساسية.

ويعتقد العلماء هذا العام أن الظروف الدافئة بشكل غير طبيعي في هذه الطبقة القطبية من المحيط تمنع الجليد البحري من التطور بمعدله الطبيعي.

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