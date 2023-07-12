الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا ضمن حملة 100 يوم صحة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا، وذلك فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مطالبة المواطنين بالكشف الطبى بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة.

وأوضحت الوزارة إنه لا توجد أسباب واضحة للإصابة بسرطان البروستاتا، ولكن هناك بعض العوامل التي تزيد استعداد الرجل للمرض عن رجل آخر.

وأشارت إلى أن هذه العوامل تتمثل في؛ التقدم في العمر، وتشخيص بعض أنواع الورم في الأقارب، وبعض المشاكل الجينية".

وقالت إن الحملة موجودة فى كافة المحافظات، وتستقبل المواطنين من الساعة ٩ صباحًا حتى ٩ مساء.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد أعلن اليوم عن تقديم 485 ألفا و15 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» مساء أمس الثلاثاء 11 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 15 ألفا و433 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 38 ألف زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 57 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».