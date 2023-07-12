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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل شاب فى كرداسة بسبب لهو الأطفال

حبس
حبس

قررت نيابة الجيزة حبس المتهمين بقتل شاب في كرداسة، بعد إطلاق الأعيرة النارية تجاهه بسبب لهو الأطفال، وذلك على ذمة التحقيقات. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بمقتل شاب بطلق ناري على يد آخر إثر مشاجرة بمنطقة ترعة العياط بكرداسة.

انتقل اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأمر بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد تامر صالح، مفتش مباحث كرداسة ومنشأة القناطر، وتبين أن المجني عليه مصاب برصاصة في رأسه وأصيب بكسر في الجمجمة إثر إطلاق النار عليه وهرب القاتل هو وشقيقه وتم نقل الضحية إلى المستشفى، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث كرداسة، من إلقاء القبض على الجناة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان السلاح المستخدم.

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