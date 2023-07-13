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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445 بعد ترحيلها

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية  1445 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

ويستعرض موقع "الدستور" خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445 

كانت الحكومة  المصرية أعلنت من خلال الموقع الإلكترونى لمجلس الوزراء  أن يوم الخميس 20 يوليو هو المقرر ليكون إجازة رسمية لجميع العاملين بالوظائف الحكومية للدولة وكذلك بجميع قطاعات الدولة والوزرات والمصالح الحكومية، وكذلك للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة  الهجرية 1445، وهي إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات المتبقية للعام الميلادي الحالي 2023 لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص

موعد إجازة 23 يوليو 2023

يحتفل المصريون فى الثالث والعشرون من يوليو الحالي بذكرى ثورة 52، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة  والمصالح الحكومية والوزرات، وكذلك للعاملين بالقطاع الخاص وهي إجازة مدفوعة الأجر.

وحسب منشور مجلس الوزراء الذي نشر مؤخرًا على الموقع الإلكتروني للحكومة فإنه من المقرر أن تكون إجازة 23 يوليو 2023 الخميس 27 يوليو بدلًا من الأحد 23 يوليو عملًا بمبدأ ترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بالإجازات للموظفين.

إجازة رأس السنة الهجرية 2023

وهي تأتي يوم الخميس 20 يوليو حسب ما قرره مجلس الوزراء لجميع العاملين بالدولة، وهي إجازة مدفوعة الأجر.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف هي أيضًا من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر والممنوحة لجميع العاملين بالدولة سواء في القطاع الخاص أو العام ، ومن المقرر أن تكون يوم 27 سبتمبر 2023، حسب ما نشره مجلس الوزراء على موقعه الإلكتروني.

موعد  إجازة 6 أكتوبر

يحتفل المصريون في السادس من أكتوبر بعيد النصر، وهو يوم إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية وجميع الوزرات وكذلك للعاملين بالقطاع الخاص.

الإجازات المتبقية لشهر يوليو 2023

الجمعة والسبت الموافقين 15 و14 يوليو2023..عطلة أسبوعية.

الأربعاء الموافق 19 يوليو.. رأس السنة الهجرية.

الجمعة والسبت الموافقن 21 يوليو2023..عطلة أسبوعية.

الأحد الموافق 23 يوليو.. ذكرى ثورة 23 يوليو.

الجمعة والسبت الموافقين  29 و28 يوليو 2023..عطلة أسبوعية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1445 الإجازات المتبقية للعام الميلادى الحالى 2023 موعد إجازة 23 يوليو 2023 موعد إجازة المولد النبوي الشريف موعد إجازة 6 أكتوبر

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