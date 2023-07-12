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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: الكتب التاريخية سحر يجذب القراء

حسين عبد البصير
حسين عبد البصير

قال حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن معرض الإسكندرية للكتاب متميز جدًا، حيث إنه المعرض الوحيد الموجود في عروس المتوسط ويشارك في عدد كبير من دار النشر يتخطى عددهم الـ70 دار.

أوضح أن الكتب التاريخية والفرعونية هى الأكثر مبيعًا حيث إنها تجذب القراء، ما تحتويه من معلومات عن الفراعنة والأسر القديمة وتلك الكتب تزيد وعي المصرين بتاريخهم وحضارتهم.

أضاف أن المعرض نظم ندوات ومحاضرات عن التاريخ الفرعوني؛ لزيادة الوعي لدى الحاضرين بالتاريخ، وذكر أن هناك كتاب بعنوان "سحر الإسكندرية" يتحدث عن محافظة الإسكندرية منذ نشأتها ويضم الكتاب أكثر من 400 صفحة وذلك لإظهار الحضارة اليونانية الموجودة داخل الإسكندرية.

متحف الآثار الإسكندرية معرض الإسكندرية الدولى للكتاب المعرض محافظة كبير

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