"مسرح العلمين" مفاجأة مهرجان العلمين الجديدة 2023 فى دورته الأولى

تنطلق غدًا الخميس 13 يوليو أولى فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان "العالم علمين" وهي الفعاليات التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي ويستهدف المهرجان تواجد أكثر من مليون زائر.

مسرح مهرجان العلمين الجديدة

فجر القائمون على مهرجان العلمين مفاجأة كبيرة وهي إقامة مسرح باسم مسرح العلمين خلال فعاليات المهرجان لعرض عدد من العروض المسرحية على مدار الأيام القادمة.

وعلم “الدستور” أنه تم الاتفاق حتى الآن على 5 عروض مسرحية مميزة بالتعاون مع الكيانات الخاصة بوزارة الثقافة بالإضافة إلى فتح خطوط اتصال مع عدد كبير من الجهات الخاصة لتواجد عروضها بليالي المهرجان وسيتم تزويد ساعات العرض والمسرحيات بأحدث التقنيات من أجل تقديم موسم مختلف ومميزة وستعلن أسماء العروض والنجوم تباعا خلال الفترة القادمة.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

ومن المقرر أن تعلن خريطة العروض والنجوم المشاركين في العروض المسرحية خلال الفترة القادمة وستقدم وزارة الثقافة دعمًا كبيرًا خلال الفترة القادمة لنجاح العروض والفعاليات الثقافية المختلفة.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا طبيعيًا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.