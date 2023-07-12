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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر بالجبلاية يكشف مصير عقوبة "كهربا"

محمود كهربا
محمود كهربا

كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمود كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، يشارك بشكل طبيعى مع ناديه حتى نهاية الموسم.

وواصل المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي ، لن تتخذ قرارًا ضد كهربا إلا بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بشأن الدعوي التى أقامها الأهلي على عدم شرعية لجنة الانضباط .

وأضاف المصدر أن المحكمة قررت تأجيل البت في القضية إلى شهر أغسطس المقبل، وهو ما يعني أن اللاعب يشارك مع الأهلي حتى نهاية الدوري الذى ينتهى 26 الجاري.

كانت لجنة الانضباط قد عاقبت كهربا بإيقافه 12 مباراة بسبب ما صدر منه تجاه جماهير الزمالك في مباراة القمة، إلاّ أن الأهلى تظلم على العقوبة أمام لجنة التظلمات، وهو ما جعل لجنة التظلمات تقرر تجميد العقوبة لحين البت في الدعوى التي أقامها الأهلي.

اتحاد الكرة الانضباط المستشار عادل الشوربجي كهربا يشارك مع الاهلى نادي الاهلي الجبلاية القضاء الادارى

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