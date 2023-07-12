"كيريوس".. اللحن الذي يمتدح فيه الأقباط تلاميذ المسيح بالأسماء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بعيد الرسل، والذي يأتي تزامنًا مع ذكرى استشهاد القديسين بولس وبطرس، وذلك بعد فترة صوم بدأت في الرابع من يونيو، لتستغرق 37 يومًا مُتصلة.

وقال المرتل مينا سمعان، خريج معهد الانبا مكسيموس للألحان والتسبحة، إنه يشتهر قداس عيد الرسل بألحانه الشجية التي ترتل باللغة القبطية والعربية، والتي يمتدح فيها الأقباط رسل المسيح السبعين وتلاميذه الاثنى عشر.

وأوضح في تصريح خاص أن أبرز هذه الألحان هو لحن (كيريوس) وهو لحنا شهيرا يذكر فيه اسماء تلاميذ السيد المسيح، وبحسب لغته القبطية الاساسية فهو يقول: كيريوس أيسوس بخرستوس: أف سوتب إن نيف أبوسطولوس: إي تي بيتروس نيم أندرياس: يؤانس نيم يلكوبوس.. ليبون فيلبييوس نيم ماتثيؤس: بارثولوميئوس نيم توماس:ياكوبوس إنتى ألفي أوس: نيم سيمون بي كانا ني أوس.. تاديؤس نيم ماثياس: بافلوس نيم ماركوس نيم لوكاس: نيم إبسيبي إنتى ني ماثيتيس: ني إيطاف موشي إنسابين سوتير.

وأيضا: ماتثياس في إيطاف شوبي: إن إتشي فيو إن يوداس: نيم إيجوك إيفول نيم إبسيبي: ني إيطاف موشي إنصا ذيس بوتا.. آبو إخروؤ شيناف إيفول: هيجين إيهو إم بكاهي تيرف: أووه نو ساجي أف فوه: شا آف ريجيس إنتى إكوميني.. طوبه امبتشويس اي اهري ايجون أوناشويس إنيوتي إن أبوسطولوس: نيم بي إشفي إسناف إمماثيتيس: إنتيف كانين نوفي نان ايفول.

وتعني ترجمة هذه الكلمات باللغة العربية: (الرب يسوع المسيح أختار رسله وهم بطرس وأندراوس ويوحنا ويعقوب.. وفيلبس وبرثولماوس وتوما ويعقوب أبن حلفي وسمعان القانوي..وتداوس ومتيال وبولس ومرقس ولوقا وبقية التلاميذ الذين تبعوا مخلصنا..متياس الذي سار عوضًا عن يهوذا وكامل بقية التلاميذ الذين أتبعوا السيد..خرجت أصواتهم إلي وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم إلي أقطار المسكونة.. أطلبوا من الرب عنا يا سادتي الآباء الرسل والأثنان والسبعون تلميذًا ليغفر لنا خطايانا).