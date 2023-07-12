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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

212 محضرًا متنوعًا لأصحاب المخابز المخالفة فى كفر الشيخ

مخابز
مخابز

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات على المخابز، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن بالمحافظات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعاون رؤساء مدن ومراكز المحافظة، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مشيرًا إلى أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، وأسفرت الحملة عن تحرير212 محضراً متنوعا لأصحاب المخابز بقرى ومدن المحافظة.

وقاد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة مكبرة للمرور على المخابز بنطاق مركز ومدينة دسوق، أسفرت الحملة عن تحرير عن 30 مخالفة بالمدينة والقرى، منهم 10 نقص وزن، 8 صحة، 6 نظافة، محضر عدم إعلان، ومحضر تصرف دقيق، ومحضرين متنوعين.

وقاد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على المخابز، للتأكد من إنجاز الخبز لإنتاج الخبز وفق المواصفات القياسية، ومتابعة أرصدة المخابز، وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرًا متنوعاً لأصحاب المخابز.

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات التموينية بمخابز القرى والمدينة، بالتعاون مع التموين والجهات الرقابية، وتمكنت  الحملات من تحرير تحرير عدد 32 محضرًا متنوعًا، منهم 17 محضر نقص وزن، و13 محضرًا متنوعًا، ومحضرين مواصفات.

وتابع سليم محمد أبوشريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، وتمكنت الحملة من تحرير 7 محاضر متنوعة، منها نقص وزن، ومحضر مواصفات، و3 إعلان أسعار، ومحضر شهادة صحية.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات على المخابز بالقرى والمدينة، أسفرت عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا، منها: 4 محاضر خاصة بالتموين، و9 محاضر متنوعة.

وقاد جمال فهمي، رئيس مدينة سيدي غازي الحملة التموينية على المخابز، والمحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة، منها: 7 مواصفات، ومحضريِّ نقص وزن.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة التفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وذلك على مستوى المدينة وقرى (القن والقصابي وسد خميس وأبوغنيمة البلاصى والحدادى والفقهاء القبلية ومنشأة عباس والورق وتيدا والملاحة والروضة وبرية لاصيفر والتفتيش ودمرو)، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا متنوعًا منها 9 محاضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، ومحضريِّ مخالفات أخرى.

تابع أحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات التموينية على المخابز، بالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين الرياض الرقابة التموينية، وأسفرت الحملة عن 8 محاضر متنوعة، منها: محضريِّ نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، و3 محاضر صحة.

كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملات التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 32 محضرًا متنوعًا، منه: 24 محضرًا بقرى كفر الشيخ، و4 محاضر بمخابز غرب المدينة، و4 محاضر بمخابز شرق مدينة كفر الشيخ.

وقاد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة تموينية على المخابز؛ للتأكد من الالتزام بالأوزان ومواعيد الإنتاج والغلق، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 19 محضرًا متنوعًا، من بينها محضريِّ نقص وزن، ومحضر مواصفات، و8 محاضر صحة، ومحضريِّ عدم إعلان، و6 محاضر نظافة.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 32 محضرًا منها: 17 محضر نقص وزن، و13 محضرًا متنوعًا، ومحضريِّ مواصفات.

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملات التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا، منها: 5 نقص وزن و7 مواصفات، ومحضريّ تصرف، و5 محاضر تصرف، ومحضر عدم إعلان، و3 محاضر أخرى.

مخابز دسوق تموين كفر الشيخ قلين

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