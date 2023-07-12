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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لإنقاذه من القمامة

إحاطة برلمانية تطالب الحكومة بسرعة ترميم "ريع السلطان قايتباي"

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن إهمال أثر "ريع السلطان قايتباي" وإغلاقه بعد أن تحول لمكان تجمع القمامة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مسجد قايتباي جزء من مجموعة كبيرة فى صحراء المماليك، وواحد من آثار هذه المجموعة هو "ريع السلطان قايتباي"، لافتة إلى أن الريع كان نوع من أنواع المساكن، التي تقوم الدولة ببنائها لمن لا يستطيعون امتلاك منازل خاصة، وهو جزء من دور الدولة الاجتماعي.

وقالت سليم: لكن للأسف الشديد ريع السلطان قايتباي انتهى به المطاف أنه تحول إلى أثر مهمل ومغلق، عليه باب حديد، وأحيانا بعض أهالي المنطقة يقومون بإلقاء القمامة أمامه ما يضيع قيمته الأثرية.

وأكدت النائبة، أن الجميع يعلم كيف أن مسجد قايتباي يعد تحفة معمارية، لذلك تم تخليده على الجنيه المصري، باعتباره أحد أهم وأجمل مساجد مصر على الإطلاق، والذي تم بنائها في عهد السلطان صاحب النهضة الملك الأشرف أبو النصر قايتباي.

وفي ختام إحاطتها طالبت النائبة، الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ اللازم في إعادة ترميم "ريع السلطان قايتباي"، ليعود للحياة مرة أخرى، واحدا من أهم الآثار في المنطقة.

الضرائب والرسوم السياحة والآثار السياحة المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة فاطمة سليم مسجد قايتباي

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