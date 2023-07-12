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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 16 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر


اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة   11 سفينة  وتم تداول  16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 646 شاحنة و 580 سيارة ، وشملت حركة الواردات  9000 طن بضائع ، 365 شاحنة  و548  سيارة فيما شملت حركة الصادرات   7000  طن بضائع ،  281 شاحنة و  32 سيارة . 
يستعد ميناء سفاجا اليوم  لأستقبال ثلاث سفن  و هى امل ، القاهرة و بوسيدون اكسبريس  فيما استقبل الميناء بالأمس  سفينتين القاهرة والحرية2  ، كما يشهد ميناء نويبع تداول  1250 طن بضائع و 145 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة . كما يستعد ميناء السويس لاستقبال  السفينتين sea wave1    وعلي متنها  415سيارة بوزن  830  طن قادمة من جدة و لوتس وعلى متنها 5500 طن ردة قادمة من عدن .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3200 راكب بموانيها .

تداول موانئ البحر الأحمر بضائع عامة حركة الواردات حركة الصادرات

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