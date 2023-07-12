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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الخضراء بعد استقرار حالة البحر

رفع الرايات الخضراء
رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

رفعت شواطئ القطاع الشرقي بالإسكندرية الرايات الخضراء، إعلانًا لاستقرار حالة البحر وهدوء الأمواج، وذلك بعد أن شهدت على مدار الثلاثة أيام الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في الأمواج وشدة التيار. 

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، هدوء واستقرار حالة البحر والأمواج بكل شواطئ القطاع الشرقي، وارتفاع طفيف للأمواج بالقطاع الغربي، حيث أعلنت شواطئ القطاع الشرقي رفع الراية الخضراء، أما شواطئ القطاع الغربي البعض منها أعلن الراية الصفراء والبعض الرايه الحمراء.

ودعت "مصايف الإسكندرية" المواطنين لقضاء يوم مميز على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط والاستمتاع بالأجواء الصيفية الرائعة مع نسائم أمواج البحر، حيث درجة الحرارة اليوم 29 درجة مئوية.

وشددت على المواطنين ورواد الشواطئ، بالالتزام بتعليمات الإنقاذ، وقراءة الإرشادات على الشواطئ واتباع ألوان الرايات، والحفاظ على الشواطئ ومياه البحر نظيفة، وعدم إلقاء المخلفات على الرمال أو بالمياه. 

الإدارة المركزية للسياحة الراية الخضراء القطاع الشرقي هدوء الأمواج شواطئ الإسكندرية

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