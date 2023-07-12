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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بكفرشكر

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بكفرشكر

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة كفرشكر من بينها أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفرشكر، ومتابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفرشكر، بالإضافة لتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي برقطا، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين.

يرافقه الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفرشكر، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية ٤٥ ألف م٣/ يوم، مشيرًا إلى أن المحطة تخدم نحو ٢٢٥ ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفرشكر.

وشددَّ الهجان على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في نهاية العام الحالي، ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من ٩٣% من إجمالي أعمال المحطة المدنية، وجار توريد الكهروميكانيك، كما اطمأن "المحافظ" من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفرشكر، حيث جار الانتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفرشكر، وجار التنسيق لإنشاء عداية لخط المياه للناحية الشرقية، موجهًا بالعمل بالتوازي مع إنشاءات المحطة للاستفادة بالمحطة بمجرد الانتهاء منها وإدخالها الخدمة.

واستكمل محافظ القليوبية جولته بتفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بمدينة كفرشكر، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية بتكلفة إجمالية ٧ ملايين جنيه، وقد تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخرسانة والأسقف للمبنى بالكامل، وجار العمل في التشطيبات الداخلية وأعمال التأثيث والمحارة والسباكة، ووصلت نسبة التنفيذ الكُلية إلى 75%، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة وذلك لخدمة مواطني مركز ومدينة كفرشكر.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء موقف حضاري متميز ومتكامل الخدمات بمدينة كفرشكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقون، فضلًا عن إنشاء مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من ٣٠٠ سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة ٧٠٠ متر، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة.

وتابع الهجان جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحي عزبة القدري ببرقطا، والتي تبلغ مساحتها ٤ أفدنة، وتخدم قرى الشقر، وبرقطا، وكفركردي، ويتم إنشاؤها على مرحلتين بطاقة استيعابية ١٥ ألف م٣/يوم، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 95٪، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة٦٠٪، وتبلغ القيمة التعاقدية لإنشاء المحطة ١٠٠ مليون جنيه، ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة، وذلك لحاجة المواطنين إليها لحل مشكلة الصرف الصحي بتلك القرى.

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