تقرير: مصر باتت الوجهة الأولى للمسافرين من جميع أنحاء العالم

أكد تقرير دولي، أن مصر في طريقها إلى تحقيق أهدافها السياحية، والاستمرار في كونها الوجهة الأولى للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

وقال موقع "إسكوب إمباير" الدولي المعني بالسياحة والترفيه، في تقرير، إن ذلك يأتي بسبب جهودها المستمرة لضمان تعافي صناعة السياحة.

وسلط التقرير الضوؤ على اعلان وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، خلال اجتماع للجنة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن أحدث الإحصائيات الخاصة بتدفق السياحة في مصر.

وأشار التقرير، إلى أن الأرقام متسمرة في الارتفاع بمعدل ثابت، لتصل إلى 7 ملايين خلال النصف الأول من العام الجاري في أبريل الماضي، حققت مصر رقمًا قياسيًا في قطاع السياحة باستقبال 1.35 مليون سائح.

ونوه بأن هذا إنجاز كبير بعد تأثير جائحة كورونا في عام 2020، وتستهدف الدولة إجمالي 15 مليون سائح خلال عام 2023، مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 14.7 مليون الذي تم تحديده في عام 2010.

وتهدف مصر أيضًا إلى جذب استثمارات سياحية بقيمة 7.4 مليار جنيه في السنة المالية 2022 - 2023، وهو ما يمثل زيادة عن 6.2 مليار جنيه المستهدفة للسنة المالية 2021 - 2022.

وقال التقرير الدولي تخطط مصر لجذب 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028، كما أعرب الوزير عن أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لاستضافة المزيد من الزوار، وهذا الجهد مهم لأن صناعة السياحة هي مصدر رئيسي لرأس المال لمصر. في الآونة الأخيرة، واجهت مصر حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي بسبب جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.

واضاف التقرير ان الوباء تسبب في انخفاض عدد السياح الوافدين إلى مصر إلى 3.7 مليون في عام 2020، كما أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الصناعة لأن كلا البلدين كانا من بين المصدرين الرئيسيين للسياح إلى مصر، ومع ذلك، فقد حققت الصناعة عودة رائعة ، حيث استقبلت ما يقرب من 11.7 مليون سائح في عام 2022. زيادة بنسبة 46٪ مقارنة بثمانية ملايين وافد في عام 2021.

وتابع التقرير، لتحفيز صناعة السياحة بشكل أكبر، خففت مصر مؤخرًا من قواعد التأشيرات للزوار من الصين، إيران والهند وتركيا والمغرب والجزائر ويسمح الآن للسائحين من 180 جنسية بالحصول على تأشيرات عند الوصول بشرط أن يكون لديهم تأشيرة صالحة ومستخدمة على جوازات سفرهم للمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو نيوزيلندا أو اليابان أو دول شنجن. مع الجهود المستمرة لضمان تعافي صناعة السياحة، فإن مصر في طريقها إلى تحقيق أهدافها السياحية والاستمرار في كونها الوجهة الأولى للمسافرين من جميع أنحاء العالم.