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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على "صحراوي المنيا"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي مساء اليوم الثلاثاء 5 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف وانقلابها بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة، في أقصي شمال محافظة المنيا.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي  إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية برطباط في مركز مغاغة.
 

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بين قائد السيارة الملاكي، واصطدامها بالرصيف، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة سيدة، وجميعهم من عائلة واحدة.
 

وتبين أن المتوفين في الحادث هم: أحمد محمد سيد، ونجله أحمد، يقيمان في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلي وفاة 3 أشخاص آخرين جاري تحديد اسمائهم، وقد رجحت تحريات البحث الجنائي أنهم جميعا من عائلة واحدة.
 

كما أسفر الحادث عن إصابة فادية عبد الغني أحمد ٤٥ عاما، وجري نقلها إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، كما تم التحفظ علي الجثث بالمشرحة لحين استكمال باقي التحريات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وكشف ظروفه وملابساته، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

 

المنيا مصرع 5 اشخاص من عائلة واحدة الطريق الصحراوي الغربي مدخل قرية برطباط بمغاغة انقلاب سيارة ملاكى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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