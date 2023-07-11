خبير: مهرجان العلمين يسلط الأضواء على السياحة بأنواعها

قال حسام هزاع، الخبير السياحي إن مهرجان العلمين ستكون له صورة ايجابية كبيرة تُنقل عن مصر في منطقة العلمين وفنادقها وكذلك المسابقات التي تقام بمهرجان العلمين من سياحة الأزياء وكل المهتمين بالعالم سيتابعون المهرجان.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية خلود زهران، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلمين والساحل الشمالي يتميز بإقبال السياحة العربية ودول الخليج، والسياحة الخارجية بالإضافة للسياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن المهرجان سيسلط الأضواء على السياحة بكل أنواعها وينشطها بشكل كبير.

نسب إشغال الفنادق طوال المهرجان

وتابع أن المهرجان سيعمل على جذب السياحة بمختلف أذواقها وطوال فترة المهرجان نسب إشغال الفنادق بالعلمين من الممكن أن تصل إلى 100%.