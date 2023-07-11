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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أستاذ شريعة: الابتلاء خير من عند الله (فيديو)

د. محمد مهنا
د. محمد مهنا

حذر د.محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، من الغضب والقنوط من رحمة الله، فى حال الوقوع فى مشكلة أو ابتلاء من الله، قائلًا: "اللى يعمل كده راح فى داهية".

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء:"إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه.. اللّي بيقنط من رحمة ربنا لا يعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى، فبالتالى لو ربنا فتح لك باب الفهم فى المنع، هتعرف إن ده عين العطاء، هيبقى الابتلاء ده الخير كله، لأن ربنا لا يريد بعباده إلا الخير، فهو أعلم بما يصلحهم وبما يضرهم، ربنا عارف اللى ينفعنا"، مستشهدًا بقول الله تعالى: “أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ”.

واستشهد بالحكم العطائية "إلهي قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلى في كل شىء حتى لا أجهلك في شىء".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=XtHwqlRNfGg

الدكتور محمد مهنا الشريعة الإسلامية

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