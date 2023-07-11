على هامش انطلاقة مهرجان العلمين.. وزيرة الثقافة: «أهم إنجازات الجمهورية الجديدة»

أعربت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة.

وقالت “الكيلاني" خلال كلمتها، على هامش افتتاح مهرجان العلمين الجديدة 2023: "يعد افتتاح مهرجان العلمين الجديدة من أهم إنجازات الجمهورية الجديدة في البحر المتوسط".

وأضافت: "العلمين الجديدة هو مهرجان يجمع بين الرياضة والفن والثقافة، تعبيرًا عن أصالة مصر والجمهور ية الجديدة".

وأكدت الكيلاني حرص وزارة ثقافة على تعزيز فرص التقارب بين الثقافات وتقديم محتوي مبهر، متمنية للجميع الاستمتاع بكل ما يقدمه المهرجان في أكبر حدث خلال الموسم الصيفي.

واختتمت كلماتها، أنه من المقرر أن يشارك في المهرجان عدد من أشهر نجوم الفن والثقافة والرياضة.

وبدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة.

وينتظر العالم انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، الذى يضم العديد من الفعاليات الترفيهية بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بعدة عناصر جذابة، حيث الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم، بالإضافة إلى عروض أفضل مصممي الأزياء في العالم.

يضم مهرجان العلمين 12 نشاطا بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية، دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سيضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.