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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى: نستهدف زيادة الإيرادات لـ191 مليار دولار خلال 3 سنوات

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن عدد السكان فى مصر يزيد بمعدل مليونى نسمة سنويًا، والعدد الأكبر من تعداد السكان هم من فئة الشباب، لهذا نحن حريصون على تلبية الاحتياجات المتزايدة على صعيد كافة الخدمات والقطاعات، والسيطرة على المديونيات من خلال وضع خطة طموحة لزيادة الإيرادات.

ونبه مدبولى، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية تتحرك على مدى 3 سنوات لزيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% سنويا ومضاعفة عدد السائحين إلى 15 مليون سائح، وكذلك تعزيز خدمات التعهيد وعائدات قناة السويس وغيرها وهو ما من شأنه رفع الإيرادات سنويا لـ 191 مليار دولار بحلول 2026.

وحول برنامج الطروحات، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرنامج غير مربوط بصندوق النقد الدولي أو أي توجهات أخري.

وأضاف أن الدولة تجهز طروحات جديدة للفترة المقبلة، بعد نجاح الدولة فى طرح عدد كبير من الشركات التي كان قد تم الإعلان عنها وتخارجت الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصادرات قناة السويس عدد السكان

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