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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السعيد": تلقينا 6 عروض للاستحواذ على شركة وطنية والترسية نهاية العام

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة جادة فى مسار التخارج من عدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، والتوسع فى طرح حصص من الشركات العامة، فى إطار وثيقة سياسات ملكية الدولة. 

وأشارت السعيد خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء  لتلقي صندوق مصر السيادي 6 عروض للاستحواذ على شركة وطنية، تم اختيار 3 عروض منها بشكل مبدئي، متوقعه الترسية النهائية قبل نهاية العام الجاري.

وتابعت: نحن أيضًا بصدد طرح محطات تحلية باستثمارات 3 مليارات دولار بالتعاون مع وزارة الإسكان وتقدم لنا أكثر من 90 مستثمرًا من 30 دولة مختلفة، بالإضافة لمحطة سيمنز التي نتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من ٢٠٢٤، كما تم طرح محطة جبل الزيت وتلقينا عدد من العروض اخترنا بينها العرض المناسب الذي تقدم بأعلي سعر.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التخارج القطاع الخاص شركة وطنية محطات تحلية صندوق مصر السيادي

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