التخطيط: تأجيل تنفيذ مشروعات بقيمة 247 مليار جنيه فى الموازنة الحالية

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إرجاء تنفيذ مشروعات تقدر بنحو 247 مليار جنيه في الموازنة الحالية مشدده على أنه لن يتم تنفيذ أي مشروعات ليست ذات أولوية في هذه المرحلة.

وأشارت السعيد خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء الي مضى الدولة نحو تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سواء فى البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، فى إطار الخطة المعلنة سلفا من قبل مجلس الوزراء.

وأوضحت السعيد، أن صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي يتولي دراسة وتأهيل عدد من الأصول المملوكة للدولة قبل طرحه لمستثمري القطاع الخاص ومؤخرا تم طرح محطة جبل الزيت، وتلقينا عددا من العروض اخترنا بينها العرض المناسب الذي تقدم بأعلي سعر.



وتابعت الوزيرة، أنه تمت إتاحة بيانات شركة وطنية منذ شهر فبراير وتقدم لنا ٦ عروض، فحصنا منهم ٣ شركات مناسبة وأتوقع الترسية قبل نهاية العام الجاري.



كما تطرقت الوزيرة إلى طرح محطات تحلية باستثمارات 3 مليارات دولار بالتعاون مع وزارة الإسكان وتقدم لنا أكثر من 90 مستثمرا من 30 دولة مختلفة، بالإضافة لمحطة سيمنز التي نتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من ٢٠٢٤.