إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار الغردقة

تمكن رجال جمارك الغردقة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، وجابر محمد، مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران القادمة من مطار برنو الدولي خط سير التشيك اشتبه محمد جابر، مأمور اللجنة الجمركية، في راكبة تشيكية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة عمر حساني تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على محمد صبحي سعيد، المشرف على صالة الوصول الدولى، قرر تكليف شنودة عبداللطيف كندس، بتفتيش حقائب الراكبة تفتيشًا دقيقًا، فتبين وجود 18 شريطًا، بإجمالي 180 قرصًا من عقار الترامادول المخدر المدرج بجدول المخدرات بين طيات الملابس داخل حقائب الراكبة.

وقام بالجرد والتحريز محمود أحمد خميس وحسن فتحي، بحضور أحمد عبدالرحيم بالأمن الجمركي وعصام عباس مدير الإدارة.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 24 لسنة 2024، بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.