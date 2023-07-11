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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث بالمركز القومي للبحوث يوضح أهمية التعاون العلمي مع جامعة "زيجيانج" الصينية

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

قال الدكتور مصطفى جودة، الباحث بقسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن المركز القومي للبحوث يجري كثير من الشراكات العلمية والبحثية مع مختلف الجامعات العالمية، ومن ضمن هذه الشراكات مع جامعة زيجيانج الصينية وتعد الجامعة الثالثة على مستوى العالم في التقدم التكنولوجي، من خلال مبادرة حزام وطريق أحد المشروعات الصينية والممولة بالكامل من الحكومة الصينية بالشراكة مع الدولة المصرية.

وأضاف جودة، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المركز بصدد مشروع قومي يتم من خلاله إجراء مجموعة من الأبحاث لها علاقة بالتكنولوجيات الحديثة والمتطورة واكتشاف تقنيات أكثر تطورا، لافتا إلى أنه تم نشر أكثر من 40 بحثا بالتعاون مع الجانب الصيني لهم لها علاقة بالتقنيات المتطورة.

وأشار إلى أن هذا المشروع من أهم المشروعات التي قام بها المركز القومي للبحوث بالتنافس مع 35 دولة أخرى على مستوى العالم، وكان لمصر الحظ الأوفر حيث فازت بهذا المشروع على جميع الدول المنافسة.

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