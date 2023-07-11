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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بطولات رياضية وحفلات فنية.. استعدادات انطلاق مهرجان العلمين الجديدة

جريدة الدستور

كشفت نورهان عجيزة مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، آخر الاستعدادات النهائية قبل انطلاق مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، والتي يفصلنا عن انطلاقها أقل من 48 ساعة.

وقالت إن الاستعدادات تأتي في إطار تحضير الشواطئ والممشى السياحي للفعاليات الترفيهية، المقرر انعقادها في المهرجان، إذ جرى الإعلان عن مشاركة نجوم الوطن العربي في الحفلات الغنائية المقرر انعقادها في المهرجان، من ضمنهم الفنان تامر حسني وراغب علامة ونانسي عجرم.

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين الجديدة سيعقد مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة 5 مساءً، للإعلان عن البرنامج، ويضم 44 يوما من الفعاليات الترفيهية والبطولات الرياضية، إذ يوجد 12 نشاطا رياضيا و12 نشاطا متنوعا بين الفن والترفيه والرياضة، مثل بطولات كرة القدم الشاطئية والجودو وغيرها.

مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة

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