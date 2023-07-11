ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العثور على جثمان "غريق كليوباترا"

غريق كليوبترا
غريق كليوبترا

صرح الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بالعثور على جثمان الشاب محمد دخيل عماد، منذ قليل، في منطقة كامب شيزار بعد يومين من البحث عن جثمانه وسط أمواج البحر.

وأضاف عبدالرازق، أن الجثمان المعثور عليه تم التعرف على شخصيته والتأكد من أهليته من قبل أقاربه وذويه، وأنه يعود للشاب محمد عماد دخيل الذي غرق يوم الأحد قبل المغرب في منطقة كليوباترا.

وعلى مدار يومين، واصلت فرق الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين البحث عن جثمان دخيل في وسط أجواء بحرية تصعب من عملية البحث.

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتعرض شاب للغرق بمنطقة كليوباترا، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق "محمد عماد دخيل"، 25 عامًا، عقب نزوله إلى البحر في منطقة غير شاطئية، ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.

وأفاد شهود العيان بأن الشاب نزل إلى البحر على الرغم من تحذيرات الأرصاد الجوية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، وخطورة السباحة فيه.

IMG_20230710_135045
IMG_20230710_135045
IMG_20230710_135909
IMG_20230710_135909
غريق كليوبترا ادارة السياحة والمصايف غريق الإنقاذ النهري دخيل

الأكثر قراءة

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

الحكومة تتجه لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء (خاص)

احتاج 95 غرزة.. رفض دفع الإتاوة فمزقوا جسده في المحلة بالغربية

أولياء الأمور ينتظرون نهاية "بعبع الثانوية العامة": هنعمل حفلة

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

مصرع شخص وإصابة 14 إثر حادث انقلاب سيارة فى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ