العثور على جثمان "غريق كليوباترا"

صرح الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بالعثور على جثمان الشاب محمد دخيل عماد، منذ قليل، في منطقة كامب شيزار بعد يومين من البحث عن جثمانه وسط أمواج البحر.

وأضاف عبدالرازق، أن الجثمان المعثور عليه تم التعرف على شخصيته والتأكد من أهليته من قبل أقاربه وذويه، وأنه يعود للشاب محمد عماد دخيل الذي غرق يوم الأحد قبل المغرب في منطقة كليوباترا.

وعلى مدار يومين، واصلت فرق الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين البحث عن جثمان دخيل في وسط أجواء بحرية تصعب من عملية البحث.

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتعرض شاب للغرق بمنطقة كليوباترا، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق "محمد عماد دخيل"، 25 عامًا، عقب نزوله إلى البحر في منطقة غير شاطئية، ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.

وأفاد شهود العيان بأن الشاب نزل إلى البحر على الرغم من تحذيرات الأرصاد الجوية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، وخطورة السباحة فيه.

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