"نويل روبيسون" يزور سوق السمك يرقص على نغمات "السمسمية" ببور سعيد

زار التيك توكر الألماني نويل روبيسون محافظة بورسعيد اليوم الاثنين، بدعوة من عدد من التيك توكر البورسعيدية، وقام بجولة في الشوارع والأماكن السياحية والمتنزهات، كما رقص رقصته الشهيرة في سوق السمك وسط الباعة.



قام اليوتيوبر بتعلم حركات رقص البورسعيدية ورقص التيك توكر الألماني بمساعدة السمسمية البورسعيدية على شاطئ بورسعيد، وارتدى ملابسهم التقليدية خلال زيارته للشاطئ.

وقام الزائر الألماني بجولة في سوق السمك والمعدية ومدينة بورفؤاد، وزار العديد من المحال التجارية والسلاسل الكبرى خلال زيارته التي استمرت لساعات.

وفي شأن آخر استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد،ورحب اللواء عادل الغضبان بزيارة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مُشيرًا إلى ترحيبه الدائم بمد جسور التواصل والتعاون المثمر بين محافظة بورسعيد والأكاديمية البحرية في العديد من المجالات.

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