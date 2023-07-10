أوسوريو يفرض السرية على تدريبات الزمالك قبل لقاء الأهلي

‏يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريباته، غداً الاثنين، استعداداً للقاء القمة أمام الأهلي المقرر إقامته الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 الدوري الممتاز لكرة القدم

‏وطلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من عبد الواحد السيد مدير الكرة فرض السرية على تدريبات الفريق سواء في ملعب النادي أو حجز معسكر مغلق مبكر للتدريب خارج النادي وذلك من أجل الحفاظ علي تركيز اللاعبين و الاستقرار على التشكيل الأنسب وطريقة اللعب المناسبة لمواجهة الأهلي.

فرض أوسوريو، النظام والالتزام لضمان المزيد من التركيز لدى اللاعبين قبل مباراة القمة والتي يعتبرها أوسوريو مباراة التأهيل النفسي للاعبين من أجل استكمال مباريات الكأس والبطولة العربية لمواصلة الانتصارات وحصد أخر البطولات هذا الموسم وهي كأس العرب أو كأس مصر لتعويض جماهير الزمالك عن البطولات التي خرج منها الفريق هذا الموسم سواء الدوري او دوري ابطال إفريقيا.

تدريبات تأهيلية خاصة للأساسيين الزمالك أمام فيوتشر

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، فقرة تدريبات خاصة بالكرة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في الدوري.

وخاضت هذه المجموعة بعض التدريبات الفنية بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق واكتفت بأداء الفقرة الفنية بجانب الحصة البدنية والتأهيلية دون خوض التقسيمة بناء على قرار الجهاز الفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منعا لتعرضهم للإجهاد في ظل خوضهم مباراة أمام فيوتشر يوم السبت الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.