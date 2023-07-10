صراع الهبوط.. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري
أعلن حلمي طولان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام لكرة القدم موسم 2022-2023.
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز في الدوري
وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:
حراسة المرمى:محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.
خط الوسط: جاستيس ارثر - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي .
خط الهجوم: صلاح محسن.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف -محمد إبراهيم - محمود نبيل - محمد عنتر- عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في الدوري المصري برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.